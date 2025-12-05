Conférence débat L’intelligence artificielle Arudy

Conférence débat L’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais comment ça marche ? Et surtout, quelles sont les questions éthiques, techniques, sociales, philosophiques que cela pose ? Quels changements la généralisation de ces technologies induit-elle dans nos sociétés ? Venez en parler avec nous au Cocotier(s) !

La soirée sera animée par Marlène, sur un format dynamique et participatif.

Ouvert à toutes et tous. Gratuit. .

Salle Carnot Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 41 54 75 contact@lecocotiers.fr

