Conférence débat L'intelligence artificielle Arudy mardi 16 décembre 2025.
Salle Carnot Arudy Pyrénées-Atlantiques
2025-12-16
2025-12-16
L’intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais comment ça marche ? Et surtout, quelles sont les questions éthiques, techniques, sociales, philosophiques que cela pose ? Quels changements la généralisation de ces technologies induit-elle dans nos sociétés ? Venez en parler avec nous au Cocotier(s) !
La soirée sera animée par Marlène, sur un format dynamique et participatif.
Ouvert à toutes et tous. Gratuit. .
contact@lecocotiers.fr
