Conférence débat L’outil en main , présentation de l’association Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne Val-au-Perche

Conférence débat L’outil en main , présentation de l’association

Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne 15 rue de la Croix Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Conférence débat sur l’association l’outil en main.

Présentation de l’association, réflexion sur la main la main de fait que ce que l’oeil a compris avec Denis Duveau, président de l’association0 .

Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne 15 rue de la Croix Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 6 13 13 54 55 fanny.seidenbindere@gmail.com

English : Conférence débat L’outil en main , présentation de l’association

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence débat L’outil en main , présentation de l’association Val-au-Perche a été mis à jour le 2025-10-29 par CdC des Collines du Perche Normand