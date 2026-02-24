Conférence-Débat NeuroQuiz Que peut-on faire avec des Interfaces Cerveau-Ordinateur ? Salle COMETS du Crédit Mutuel des Enseignants Nancy

Conférence-Débat NeuroQuiz Que peut-on faire avec des Interfaces Cerveau-Ordinateur ?

Salle COMETS du Crédit Mutuel des Enseignants 31 Rue Gustave Simon Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-18 18:30:00

fin : 2026-03-18 20:00:00

2026-03-18

Les interfaces cerveau-ordinateur relèvent-elles de la science-fiction ou font-elles déjà partie de notre réalité ?

Venez confronter vos idées reçues et découvrir de manière interactive, ce que ces technologies permettent de faire leurs véritables capacités, leurs limites et les applications concrètes qui pourraient transformer notre quotidien.

Présentée par Laurent BOUGRAIN, maître de conférences à l’Université de Lorraine LORIA (CNRS/Université de Lorraine).

Une soirée gratuite organisée par le CNRS Centre-Est, en partenariat avec le Crédit Mutuel des Enseignants 54Tout public

Salle COMETS du Crédit Mutuel des Enseignants 31 Rue Gustave Simon Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 60 50

English :

Are brain-computer interfaces the stuff of science fiction, or are they already part of our reality?

Come and confront your preconceived ideas and discover, in an interactive way, what these technologies can do: their true capabilities, their limits and the concrete applications that could transform our daily lives.

Presented by Laurent BOUGRAIN, Senior Lecturer at the University of Lorraine LORIA (CNRS/Université de Lorraine).

A free evening organized by CNRS Centre-Est, in partnership with Crédit Mutuel des Enseignants 54

