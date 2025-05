CONFERENCE/DEBAT ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION « CASAL DE L’ALBERA » – Argelès-sur-Mer, 10 mai 2025 15:30, Argelès-sur-Mer.

Pyrénées-Orientales

CONFERENCE/DEBAT ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION « CASAL DE L’ALBERA » Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2025-05-10 15:30:00

fin : 2025-05-10 17:30:00

2025-05-10

On évoque souvent l’obscurantisme du Moyen-âge mais à cette époque les Catalans, en peuple sage, avaient mis au point un système parlementaire très avancé dès le XI° siècle la Cort Catalana….

Rue du 14 Juillet

Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 41 49

English :

People often refer to the obscurantism of the Middle Ages, but at that time the Catalans, as a wise people, had already developed a highly advanced parliamentary system by the 11th century: the Cort Catalana….

German :

Oft wird der Obskurantismus des Mittelalters heraufbeschworen, doch zu dieser Zeit hatten die Katalanen als weises Volk bereits im 11. Jahrhundert ein sehr fortschrittliches parlamentarisches System entwickelt: die Cort Catalana….

Italiano :

Spesso si fa riferimento all’oscurantismo del Medioevo, ma a quel tempo i catalani, come popolo saggio, avevano sviluppato un sistema parlamentare molto avanzato già nell’XI secolo: la Cort Catalana….

Espanol :

A menudo se habla del oscurantismo de la Edad Media, pero en aquella época los catalanes, como pueblo sabio, ya habían desarrollado en el siglo XI un sistema parlamentario muy avanzado: la Cort Catalana….

