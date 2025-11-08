CONFERENCE/DEBAT ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION CASAL DE L’ALBERA Argelès-sur-Mer

CONFERENCE/DEBAT ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION CASAL DE L’ALBERA

10 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-08 15:30:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08

Le territoire d’Argelès-sur-Mer est aujourd’hui riche en vestiges médiévaux. Très étendu, il a en effet absorbé plusieurs autres territoires au cours de son histoire, multipliant ainsi les noyaux villageois. C’est le cas notamment des hameaux de Taxo…

10 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 41 49

English :

The area around Argelès-sur-Mer is rich in medieval remains. Over the course of its history, it has absorbed several other areas, resulting in a proliferation of village nuclei. This is particularly true of the hamlets of Taxo…

German :

Das Gebiet von Argelès-sur-Mer ist heute reich an mittelalterlichen Überresten. Die Stadt ist sehr groß und hat sich im Laufe ihrer Geschichte mehrere andere Gebiete einverleibt, wodurch sich die Zahl der Dorfkerne vervielfachte. Dies gilt insbesondere für die Ortsteile Taxo…

Italiano :

La zona di Argelès-sur-Mer è ricca di testimonianze medievali. Nel corso della sua storia, ha assorbito diverse altre zone, dando luogo a una proliferazione di centri abitati. Questo vale in particolare per le frazioni di Taxo…

Espanol :

Los alrededores de Argelès-sur-Mer son ricos en vestigios medievales. A lo largo de su historia, ha absorbido otras zonas, dando lugar a una proliferación de núcleos de población. Es el caso, en particular, de las aldeas de Taxo…

