CONFERENCE/DEBAT ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION CASAL DE L’ALBERA Argelès-sur-Mer
CONFERENCE/DEBAT ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION CASAL DE L’ALBERA Argelès-sur-Mer samedi 10 janvier 2026.
CONFERENCE/DEBAT ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION CASAL DE L’ALBERA
10 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 15:30:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Descriptif synthétique conférence et débat
Histoire de la Catalogne en deux parties par Yves Escape.
1. Des origines au traité des Pyrénées
2. Du traité des Pyrénées à nos jours
Il s’agit de montrer les grands moments de l’histoire de la…
.
10 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 41 49 josette.coll@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Brief description: conference and debate
History of Catalonia in two parts by Yves Escape.
1. From the origins to the Treaty of the Pyrenees
2. From the Treaty of the Pyrenees to the present day
The aim is to show the key moments in the history of the…
L’événement CONFERENCE/DEBAT ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION CASAL DE L’ALBERA Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-02 par OT D’ ARGELES SUR MER