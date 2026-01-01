CONFERENCE/DEBAT ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION CASAL DE L’ALBERA Argelès-sur-Mer

CONFERENCE/DEBAT ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION CASAL DE L’ALBERA

10 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-10 15:30:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Descriptif synthétique conférence et débat

Histoire de la Catalogne en deux parties par Yves Escape.

1. Des origines au traité des Pyrénées

2. Du traité des Pyrénées à nos jours

Il s’agit de montrer les grands moments de l’histoire de la…

10 Rue du 14 Juillet Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 41 49 josette.coll@orange.fr

English :

Brief description: conference and debate

History of Catalonia in two parts by Yves Escape.

1. From the origins to the Treaty of the Pyrenees

2. From the Treaty of the Pyrenees to the present day

The aim is to show the key moments in the history of the…

