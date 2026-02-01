Conférence-débat par Edmond Yanekian Manouchian du génocide arménien au Panthéon Les fusillés de l’Affiche rouge Rue Jacques Amiot Varzy

Conférence-débat par Edmond Yanekian Manouchian du génocide arménien au Panthéon Les fusillés de l’Affiche rouge

Rue Jacques Amiot Les salons du château Varzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28 19:00:00

Date(s) :

2026-02-28

En avant première de la parution du livre Manouchian du génocide arménien au Panthéon Les fusillés de l’Affiche rouge et à l’occasion du 2ème anniversaire de la panthéonisation, conférence-débat par Edmond Yanekian sur l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire de la Résistance française. Avec la participation de la chorale Canzonetta Pot de l’amitié Entrée libre et gratuite .

Rue Jacques Amiot Les salons du château Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 74 88 biblio.varzy@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence-débat par Edmond Yanekian Manouchian du génocide arménien au Panthéon Les fusillés de l’Affiche rouge

L’événement Conférence-débat par Edmond Yanekian Manouchian du génocide arménien au Panthéon Les fusillés de l’Affiche rouge Varzy a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Clamecy Haut Nivernais