Conférence débat Parentalité Arsac

[Mon ado et moi] Comment mieux comprendre et accompagner mon adolescent ?
Conférence débat animé par Cécile Sportes, thérapeute et coach parentale
Cette conférence propose d’explorer des pistes pour mieux comprendre les bouleversements tant physiologiques que psychologiques que traverse votre adolescent(e) afin de continuer de construire la relation avec elle/lui et lui offrir autonomie et cadre sécurisant à la fois.
Gratuit, place limitées
Inscription obligatoire .
2 Allée de Panchon Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 62 10 parentalite@medoc-estuaire.fr
