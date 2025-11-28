Conférence-débat Peut-on encore espérer ? Cernay
9 faubourg de Colmar Cernay Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-28 20:30:00
Une rencontre pour réfléchir aux crises actuelles et à la manière de raviver l’espérance. À travers un échange ouvert, ce moment propose d’explorer des pistes pour redonner du sens, renforcer la confiance et imaginer ensemble un avenir plus solidaire.
(temple chauffé) .
9 faubourg de Colmar Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 87
English :
An exchange to reflect on current challenges and possible paths towards greater hope.
German :
Ein Austausch, um über die aktuellen Herausforderungen und mögliche Wege zu mehr Hoffnung nachzudenken.
Italiano :
Un’occasione per riflettere sulle sfide attuali e sui possibili percorsi verso una maggiore speranza.
Espanol :
Una oportunidad para reflexionar sobre los retos actuales y los posibles caminos hacia una mayor esperanza.
