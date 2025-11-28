Conférence-débat Peut-on encore espérer ? Cernay

Conférence-débat Peut-on encore espérer ?

Un échange pour réfléchir aux défis actuels et aux chemins possibles vers plus d’espérance.

Une rencontre pour réfléchir aux crises actuelles et à la manière de raviver l’espérance. À travers un échange ouvert, ce moment propose d’explorer des pistes pour redonner du sens, renforcer la confiance et imaginer ensemble un avenir plus solidaire.

9 faubourg de Colmar Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 87

English :

An exchange to reflect on current challenges and possible paths towards greater hope.

German :

Ein Austausch, um über die aktuellen Herausforderungen und mögliche Wege zu mehr Hoffnung nachzudenken.

Italiano :

Un’occasione per riflettere sulle sfide attuali e sui possibili percorsi verso una maggiore speranza.

Espanol :

Una oportunidad para reflexionar sobre los retos actuales y los posibles caminos hacia una mayor esperanza.

