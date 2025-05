Conférence-débat pourquoi pas le vélo ? – Sélestat, 5 juin 2025 20:00, Sélestat.

Jeudi 2025-06-05 20:00:00

Conférence/débat par Stein van Oosteren, auteur franco-néerlandais, attaché diplomatique, philosophe et psychologue de formation. Ventes de livres et séance de dédicaces

Déconstruire avec humour les idées reçues sur le vélo…et sur les cyclistes !

Regards néerlandais sur la pratique du vélo.

Le futur du vélo, le vélo du futur.

Stein van Oosteren, auteur franco-néerlandais de l’ouvrage « Pourquoi pas le vélo ? », est attaché diplomatique, philosophe et psychologue de formation. Il est le parrain de l’édition 2025 du défi 100% vélo VILLE EN SELLE organisé par le PETR Sélestat Alsace Centrale du 28 juin au 18 juillet.

1 rue du Tabac

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion-communication@apeicentrealsace.fr

English :

Lecture/debate by Stein van Oosteren, Franco-Dutch author, diplomatic attaché, philosopher and psychologist by training. Book sales and signing sessions

German :

Vortrag/Diskussion von Stein van Oosteren, niederländisch-französischer Autor, diplomatischer Attaché, Philosoph und ausgebildeter Psychologe. Buchverkauf und Signierstunde

Italiano :

Conferenza/dibattito di Stein van Oosteren, autore franco-olandese, addetto diplomatico, filosofo e psicologo di formazione. Vendita e firma di libri

Espanol :

Conferencia-debate de Stein van Oosteren, escritor franco-holandés, agregado diplomático, filósofo y psicólogo de formación. Venta y firma de libros

