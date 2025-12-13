Qu’est-ce que les jeunes s’échangent en ligne ? Quels types de contenus produisent-ils ? Comment les vidéos circulent entre les jeunes ? Quels rôles ont les contenus en ligne sur les socialisations juvéniles ? Et comment les familles – et plus particulièrement les parents – tentent de réguler ces pratiques ?

A travers des résultats de recherches récentes en sciences sociales, ce numéro d’Agora débats/jeunesses montre le rôle central des médias sociaux dans la construction des identités, sociabilités et cultures juvéniles. Il met en lumière l’hétérogénéité des pratiques des jeunes et l’impact des inégalités sociales et de genre sur les usages numériques. Dans un régime d’abondance numérique, il s’agit aussi de comprendre les formes de régulations parentales des usages adolescents, entre contrôle et médiation, confiance et inquiétude.

Rendez-vous le mardi 20 janvier à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) pour mieux comprendre les usages numériques adolescents, les enjeux qu’ils recouvrent et échanger avec des experts et expertes de ces questions.

Conférence-débat en présence de :

– Amélie Charruault, chargée d’études et de recherche à l’INJEP

– Anne Jonchery, chargée d’études, département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS) au ministère de la culture

– Amandine Louguet, chargée d’études département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS) – ministère de la culture

– Mehdi Arfaoui, sociologue, laboratoire d’innovation numérique de la CNIL (LINC), membre du centre d’étude des mouvements sociaux (CEMS / EHESS)

– Anne Cordier, professeure des universités en sciences de l’information et de la communication, université de Lorraine, Chercheuse au Centre de recherche sur les médiations (CREM)

– Mathieu Muselet, responsable du pôle numérique à la Ligue de l’enseignement

Animation du débat : Yaëlle Amsellem-Mainguy, rédactrice en chef de la revue Agora débats/jeunesses.



Évènement en présentiel, gratuit et accessible à tous, dans la limite des places disponibles. Inscriptions obligatoires.

L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) organise avec le soutien du département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS – Ministère de la culture) une conférence-débat consacrée au numéro 101 de la revue Agora débats/jeunesses sur la façon dont les médias sociaux participent à transformer les pratiques culturelles juvéniles.



Rendez-vous le mardi 20 janvier 2026 de 17h à 19h à l’Institut national d’histoire de l’art.

Le mardi 20 janvier 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-20T18:00:00+01:00

fin : 2026-01-20T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-20T17:00:00+02:00_2026-01-20T19:00:00+02:00

Institut national d’histoire de l’art 2 rue Vivienne 75002 Paris

https://injep.fr/evenement/pratiques-culturelles-juveniles-et-regulations-familiales-les-medias-sociaux-et-leurs-usages/ conferences@injep.fr