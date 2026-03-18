Conférence Débat public du Club Coeur et Santé en Pays Foyen Saint-André-et-Appelles
Conférence Débat public du Club Coeur et Santé en Pays Foyen Saint-André-et-Appelles vendredi 3 avril 2026.
Conférence Débat public du Club Coeur et Santé en Pays Foyen
Salle des fêtes Saint-André-et-Appelles Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Conférence Débat Public en présence du Professeur Laurent BARANDON (Chirurgien Clinique St Augustin) sur le thème Nouvelles prouesses technologiques en chirurgie cardiaque . Nous sommes tous concernés. .
Salle des fêtes Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 29 04
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English : Conférence Débat public du Club Coeur et Santé en Pays Foyen
L’événement Conférence Débat public du Club Coeur et Santé en Pays Foyen Saint-André-et-Appelles a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays Foyen