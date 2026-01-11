Conférence-débat : Quand les animaux prennent la parole Médiathèque Charles-Gautier Hermeland Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-17 20:15 – 22:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Adulte

Le langage est-il le propre de l’Humain ou sommes nous trop égocentrés pour le penser ? C’est un comportement social si complexe qu’il est difficile de défendre l’idée que son émergence est récente dans l’évolution. Les éthologistes donnent la parole aux animaux afin de décoder les capacités langagières que nous partageons avec eux. Les étourneaux et les baleines ont des dialectes, les macaques conversent, les éléphants imitent. Les animaux sont loin de ne communiquer que pour signaler leur identité, leur localisation ou leur émotion. Les suricates font référence à des dangers qu’ils perçoivent et les chimpanzés combinent des sons de façon syntaxique avec une intention d’informer certains partenaires. Les animaux ont des choses à nous “dire” sur le sujet, cela ne fait aucun doute !Par Alban Lemasson et Maël Leroux – Ville de Saint-Herblain

Médiathèque Charles-Gautier Hermeland Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/conference-debat-quand-les-animaux-prennent-la-parole/



