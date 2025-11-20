Conférence débat quel intérêt aujourd’hui à créer du lien social ? Cinéma Le Select Saint-Jean-de-Luz

Conférence débat quel intérêt aujourd’hui à créer du lien social ?

Cinéma Le Select 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

2025-11-20

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Conférence sur l’animation sociale sur notre territoire projections (photos, graphiques, témoignages vidéos, exposition) .

Cinéma Le Select 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 08 04 04 accueil@sagardian.org

