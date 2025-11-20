Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence débat quel intérêt aujourd’hui à créer du lien social ? Cinéma Le Select Saint-Jean-de-Luz

Conférence débat quel intérêt aujourd’hui à créer du lien social ?

Conférence débat quel intérêt aujourd’hui à créer du lien social ? Cinéma Le Select Saint-Jean-de-Luz jeudi 20 novembre 2025.

Conférence débat quel intérêt aujourd’hui à créer du lien social ?

Cinéma Le Select 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20

Date(s) :
2025-11-20

Conférence sur l’animation sociale sur notre territoire projections (photos, graphiques, témoignages vidéos, exposition)   .

Cinéma Le Select 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 08 04 04  accueil@sagardian.org

English : Conférence débat quel intérêt aujourd’hui à créer du lien social ?

German : Conférence débat quel intérêt aujourd’hui à créer du lien social ?

Italiano :

Espanol : Conférence débat quel intérêt aujourd’hui à créer du lien social ?

L’événement Conférence débat quel intérêt aujourd’hui à créer du lien social ? Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-11-09 par Office de Tourisme Pays Basque