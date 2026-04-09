Conférence-débat « Santé mentale à l’ère des crises multiples » Mairie du 9e – Salle du Conseil Paris
Conférence-débat « Santé mentale à l’ère des crises multiples » Mairie du 9e – Salle du Conseil Paris jeudi 9 avril 2026.
La CPTS Paris NEUF et les praticiens en santé mentale du 9e arrondissement de Paris organisent, du 1er au 15 avril 2026, une opération d’information et de sensibilisation du grand public à la santé mentale dans le cadre du Mois de la Santé mentale 2026 initié par la Ville de Paris.
Conférence-débat « Santé mentale à l’ère des crises multiples » :
L’inquiétude croissante en lien avec les multiples crises (écologiques, géopolitiques, sanitaires,etc.) est un sentiment légitime. Néanmoins, ces émotions peuvent devenir invalidantes, à l’instar de l’éco-anxiété face à l’urgence écologique.
Comment l’actualité en lien avec les mutations du monde impacte notre santé mentale ? Et comment y répondre ?
par Manuela Santa Marina, psychologue clinicienne spécialisée en psychotraumatologie et éco-anxiété
Crises environnementales, géopolitiques, sanitaires, etc. Comment l’actualité en lien avec les mutations du monde impacte notre santé mentale ?
Le jeudi 09 avril 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-10T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T19:30:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00
Mairie du 9e – Salle du Conseil 6 rue Drouot 75009 Paris
Du 1er au 15 avril 2026 : VOTRE SANTÉ MENTALE, ON EN PARLE ?
Afficher la carte du lieu Mairie du 9e – Salle du Conseil et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journée d’expertises gratuites – Arts d’Asie Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini PARIS 9 avril 2026
- Atelier Santé mentale / Art thérapie HUSTLE PARIS Salle Saint Gothard Paris 9 avril 2026
- Journées Européennes des Métiers d’art : visite de l’église Saint-Martin des Champs église Saint-Martin des Champs Paris 9 avril 2026
- Création d’histoire sur les émotions Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement PARIS 9 avril 2026
- Les bibliothèques de Paris, lieux et collections ïnouis Club Montparnasse Paris 9 avril 2026