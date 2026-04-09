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Conférence-débat « Santé mentale à l’ère des crises multiples » Mairie du 9e – Salle du Conseil Paris

Conférence-débat « Santé mentale à l’ère des crises multiples » Mairie du 9e – Salle du Conseil Paris

Conférence-débat « Santé mentale à l’ère des crises multiples » Mairie du 9e – Salle du Conseil Paris jeudi 9 avril 2026.

Lieu : Mairie du 9e - Salle du Conseil

Adresse : 6 rue Drouot

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 9 avril 2026

Fin : vendredi 10 avril 2026

La CPTS Paris NEUF et les praticiens en santé mentale du 9e arrondissement de Paris organisent, du 1er au 15 avril 2026, une opération d’information et de sensibilisation du grand public à la santé mentale dans le cadre du Mois de la Santé mentale 2026 initié par la Ville de Paris.

Conférence-débat « Santé mentale à l’ère des crises multiples » :

L’inquiétude croissante en lien avec les multiples crises (écologiques, géopolitiques, sanitaires,etc.) est un sentiment légitime. Néanmoins, ces émotions peuvent devenir invalidantes, à l’instar de l’éco-anxiété face à l’urgence écologique.

Comment l’actualité en lien avec les mutations du monde impacte notre santé mentale ? Et comment y répondre ?

par Manuela Santa Marina, psychologue clinicienne spécialisée en psychotraumatologie et éco-anxiété

Crises environnementales, géopolitiques, sanitaires, etc. Comment l’actualité en lien avec les mutations du monde impacte notre santé mentale ?
Le jeudi 09 avril 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-10T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T19:30:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00

Mairie du 9e – Salle du Conseil 6 rue Drouot  75009 Paris

Du 1er au 15 avril 2026 : VOTRE SANTÉ MENTALE, ON EN PARLE ?


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