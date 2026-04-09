La CPTS Paris NEUF et les praticiens en santé mentale du 9e arrondissement de Paris organisent, du 1er au 15 avril 2026, une opération d’information et de sensibilisation du grand public à la santé mentale dans le cadre du Mois de la Santé mentale 2026 initié par la Ville de Paris.

Conférence-débat « Santé mentale à l’ère des crises multiples » :

L’inquiétude croissante en lien avec les multiples crises (écologiques, géopolitiques, sanitaires,etc.) est un sentiment légitime. Néanmoins, ces émotions peuvent devenir invalidantes, à l’instar de l’éco-anxiété face à l’urgence écologique.

Comment l’actualité en lien avec les mutations du monde impacte notre santé mentale ? Et comment y répondre ?

par Manuela Santa Marina, psychologue clinicienne spécialisée en psychotraumatologie et éco-anxiété

Crises environnementales, géopolitiques, sanitaires, etc. Comment l’actualité en lien avec les mutations du monde impacte notre santé mentale ?

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-10T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T19:30:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00

Mairie du 9e – Salle du Conseil 6 rue Drouot 75009 Paris



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