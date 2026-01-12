Olivia Monge, psychologue signante présentera l’emprise, ce phénomène invisible mais destructeur : sa définition, ses mécanismes, les formes d’emprise, ses conséquences, les moyens d’en sortir (déconstruction – signaux d’alerte, la résilience – parcours de reconstruction, le rôle des proches et des professionnels, les structures existantes adaptées aux personnes sourdes).

Un appel à la vigilance collective et à la bienveillance.

Chaque étape de la conférence sera en lien avec la surdité et sera suivie d’un débat.

Des interprètes LSF / Français seront présents à cet évènement.

Olivia MONGE psychologue signante depuis plus de 25 ans, dotée d’une riche expérience dans le domaine de la surdité : elle a exercé au sein de l’association SERAC (bilans de compétences et accompagnement de personnes sourdes en recherche d’emploi), auprès de personnes sourdes plus vulnérables ayant des troubles associés, en ESAT, pour l’association FSCS, Femmes Sourdes Citoyennes Solidaires (animation de groupes de parole pour des femmes sourdes victimes de violence), et auprès de différents établissements scolaires spécialisés dans la surdité. Elle a une activité en libéral depuis 2011, la majorité de ses patients sont sourds ou issus de famille sourde.

Une rencontre de sensibilisation aux réalités vécues de l’emprise, ses mécanismes et comment s’en défendre.

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/bibliopi/ https://www.facebook.com/bibliopi/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque André Malraux et trouvez le meilleur itinéraire

