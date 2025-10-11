Conférence débat Sous le ciel du Perche Sarthois La Ferté-Bernard

Conférence débat Sous le ciel du Perche Sarthois La Ferté-Bernard samedi 11 octobre 2025.

Conférence débat Sous le ciel du Perche Sarthois

Local Planète Sciences, 50 rue d’Huisne La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

La soirée débutera par une conférence-débat sur le thème

Comment se réapproprier la nuit, découvrir les spectacles du ciel nocturne et répondre aux enjeux énergétiques actuels ?

Elle se poursuivra, si la météo le permet, par une veillée aux étoiles, pour partager ensemble un moment d’observation du ciel nocturne. .

Local Planète Sciences, 50 rue d’Huisne La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence débat Sous le ciel du Perche Sarthois La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-10-02 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude