Conférence débat Sous le ciel du Perche Sarthois La Ferté-Bernard
Conférence débat Sous le ciel du Perche Sarthois La Ferté-Bernard samedi 11 octobre 2025.
Local Planète Sciences, 50 rue d’Huisne La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2025-10-11 20:30:00
2025-10-11
La soirée débutera par une conférence-débat sur le thème
Comment se réapproprier la nuit, découvrir les spectacles du ciel nocturne et répondre aux enjeux énergétiques actuels ?
Elle se poursuivra, si la météo le permet, par une veillée aux étoiles, pour partager ensemble un moment d’observation du ciel nocturne. .
