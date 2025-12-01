Conférence-débat sur la coque Salle René Mercier Saint-Vaast-la-Hougue

Conférence-débat sur la coque

Salle René Mercier 2 place de l'Eglise Saint-Vaast-la-Hougue

2025-12-11 18:00:00

2025-12-11 20:00:00

2025-12-11

Dans le cadre du programme Pêche à pied côtes normandes , le CPIE du Cotentin vous propose une conférence-débat autour de la coque jeudi 11 décembre prochain à 18h, salle René Mercier à St Vaast-la-Hougue. On abordera la biologie de ce bivalve très apprécié des pêcheurs à pied, la dynamique de ses populations dans la Manche, la règlementation. On fera un zoom sur sa pêche sur l’est Cotentin, principalement à Réville, suite aux enquêtes réalisées sur ce secteur auprès des pêcheurs à pied ces 5 dernières années. Gratuit. .

+33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com

