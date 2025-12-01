Conférence-débat sur la Coque Salle René Mercier Saint-Vaast-la-Hougue

Conférence-débat sur la Coque

Saint-Vaast-la-Hougue

2025-12-11

2025-12-11

Dans le cadre du programme Pêche à pied Côtes normandes, le CPIE du Cotentin vous propose une conférence-débat sur la Coque (biologie et pêche dans le Val de Saire) avec les résultats des suivis effectués de 2022 à 2024. .

