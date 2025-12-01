Conférence-débat sur la Coque Salle René Mercier Saint-Vaast-la-Hougue
Conférence-débat sur la Coque Salle René Mercier Saint-Vaast-la-Hougue jeudi 11 décembre 2025.
Conférence-débat sur la Coque
Salle René Mercier 2 place de l’église Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Début : 2025-12-11 18:00:00
2025-12-11
Dans le cadre du programme Pêche à pied Côtes normandes, le CPIE du Cotentin vous propose une conférence-débat sur la Coque (biologie et pêche dans le Val de Saire) avec les résultats des suivis effectués de 2022 à 2024. .
Salle René Mercier 2 place de l’église Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com
