Conférence débat sur la transmission des fermes Larural puis Café scène Montfort-en-Chalosse

Montfort-en-Chalosse

Conférence débat sur la transmission des fermes

Larural puis Café scène 10 rue de la paix puis av. Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 20:00:00

fin : 2026-05-11 22:00:00

Date(s) :

2026-05-11

À Larural 10 rue de la paix

17h discussion L’installation agricole collective comme piste pour la reprise de fermes familiales landaises

18h projection Court métrage La tarte à la courgette de Tim Jambou

18h30 échanges autour d’un tiap paysan (grignotage convivial)au Café Scène avenue Jean Jaurès

20h Conférence participative de Dominique Lataste

Renouveler les générations en agriculture,

un défi vital pour les territoires

Dominique Lataste est psychosociologue et formateur au sein d’Autrement dit, chercheur associé au laboratoire CORHIS, Université Montpellier 3, expert sur la transmission agricole et les collectifs depuis plus de 15 ans. .

Larural puis Café scène 10 rue de la paix puis av. Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 73 34 26 tiaap@mailo.com

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English : Conférence débat sur la transmission des fermes

L’événement Conférence débat sur la transmission des fermes Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Terres de Chalosse