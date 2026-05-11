Conférence débat sur la transmission des fermes Larural puis Café scène Montfort-en-Chalosse
Conférence débat sur la transmission des fermes Larural puis Café scène Montfort-en-Chalosse lundi 11 mai 2026.
Montfort-en-Chalosse
Conférence débat sur la transmission des fermes
Larural puis Café scène 10 rue de la paix puis av. Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 20:00:00
fin : 2026-05-11 22:00:00
Date(s) :
2026-05-11
À Larural 10 rue de la paix
17h discussion L’installation agricole collective comme piste pour la reprise de fermes familiales landaises
18h projection Court métrage La tarte à la courgette de Tim Jambou
18h30 échanges autour d’un tiap paysan (grignotage convivial)au Café Scène avenue Jean Jaurès
20h Conférence participative de Dominique Lataste
Renouveler les générations en agriculture,
un défi vital pour les territoires
Dominique Lataste est psychosociologue et formateur au sein d’Autrement dit, chercheur associé au laboratoire CORHIS, Université Montpellier 3, expert sur la transmission agricole et les collectifs depuis plus de 15 ans. .
Larural puis Café scène 10 rue de la paix puis av. Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 73 34 26 tiaap@mailo.com
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English : Conférence débat sur la transmission des fermes
L’événement Conférence débat sur la transmission des fermes Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Terres de Chalosse
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