Conférence débat sur le Sanglier en Cap-Sizun Théâtre Georges Madec Audierne

Conférence débat sur le Sanglier en Cap-Sizun

Théâtre Georges Madec Esquibien Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Longtemps isolé dans les bois, le sanglier prolifère depuis plusieurs décennies (23 fois plus de sangliers en 50 ans) Son explosion démographique accompagnée de ravages dans les récoltes, de traversées de routes et de voies ferrées, ont altéré son aura de représentant de la faune sauvage, lui dont la sombre silhouette fréquentait autrefois les forêts et hantait tout autant les imaginaires. Que faire des sangliers ? Ils sont présents aux portes des villes mais toujours redoutables dans la riposte quand on les déloge ; doit-on les contenir dans des espaces réservés et y parviendrait-on ? Qu’entend-on par réguler leur population ? Ici interviennent, le rôle et l’effectif des chasseurs. L’ADN de la faune sauvage n’est-elle pas justement d’échapper aux limites? Que savons-nous de son mode de vie, de son territoire, de son tempérament d’ herbivore ou de carnassier , de son rapport aux autres espèces, à commencer par nous les humains ?

Le sanglier, on en parle avec émotion, impuissance, colère … Il nous semble donc utile d’entendre les points de vue des uns et des autres sur ce nouveau voisin qui désormais, s’aventure parmi nous.

L’association Culture & patrimoine invite à cette rencontre débat, les représentants d’institutions concernées, les fédérations de chasseurs, l’Office français de la biodiversité ainsi que des acteurs locaux dont un vétérinaire pour leur expérience et leur témoignages. Aujourd’hui, le sanglier est devenu un problème de société du fait de cette rupture des équilibres ; à ce titre ce sont nos habitudes et notre regard qui changent sur le territoire. Il y a trois ans, nous avions organisé un débat sur le loup .

Venez nombreux à cette conférence qui réunit exceptionnellement un plateau de 7 intervenants.

Entrée gratuite.

A retenir Vendredi 13 mars, Assemblée générale de l’association Culture & patrimoine à 18h au local de l’association, la Maison aux volets jaunes, place du Gannaec Esquibien Audierne. Toutes et tous, bienvenus ! .

Théâtre Georges Madec Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 74 82 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence débat sur le Sanglier en Cap-Sizun

L’événement Conférence débat sur le Sanglier en Cap-Sizun Audierne a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz