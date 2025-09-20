Conférence débat sur le travail plastique et de recherche de l’artiste Desislava Stoilova Musverre Sars-Poteries

Conférence débat sur le travail plastique et de recherche de l’artiste Desislava Stoilova Samedi 20 septembre, 16h00 Musverre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

L’artiste Desislava Stoilova et le chercheur François Mear (Université de Lille) présentent leur collaboration autour de la mousse de verre, une technique novatrice au croisement de la science et de l’expérimentation plastique.

Musverre 76 Rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries, France Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France 0359731616 https://musverre.fr Nées de la passion d’un homme, Louis Mériaux, et de sa volonté de valoriser et de sauvegarder un patrimoine local et de la revivifier par la création contemporaine, les collections du MusVerre sont à la fois historiques et actuelles, artisanales et artistiques.

Elles sont ainsi constituées de deux ensembles majeurs, dont la dualité est un bel atout :

– Collection de « bousillés », c’est-à-dire de verres populaires, réalisés par des verriers de Sars-Poteries entre 1801 et 1937, pendant leur pose de travail.

– Sculptures contemporaines en verre.

Le MusVerre est le seul musée en France à embrasser, par les œuvres qu’il présente, une grande partie de l’histoire du verre contemporain et de nombreuses sculptures d’artistes internationaux, tout en se maintenant dans un suivi d’actualité (création, marché de l’art).

L’Atelier adjacent au musée est quant à lui un espace de création reconnu, dont l’équipement pointu permet d’organiser plusieurs stages par an, ainsi que des résidences qui contribuent encore à enrichir la collection. Le musée se situe à l’entrée du village de Sars-Poteries. Cette commune de l’Avesnois est proche d’Avesnes-sur-Helpe (à 10kms) et de Maubeuge (20kms) et est accessible par la route via la RN2.

©Gilles-Cruypenynck