Conférence-débat sur les arbres Longère de la Bégraisière Saint-Herblain mardi 25 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-25 20:15 – 22:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public

Une conférence pour redécouvrir le fonctionnement de la forêt. Entre compétition et coopération, quelles sont les relations des arbres entre eux? Quelles interactions avec leur milieu : lumière, champignons… ? Par ailleurs, comment la forêt est-elle gérée et exploitée par les hommes ?Par Bretagne Vivante

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/conference-debat-sur-les-arbres/