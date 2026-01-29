CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LES IA GÉNÉRATIVES Grenade
CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LES IA GÉNÉRATIVES Grenade vendredi 6 février 2026.
CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LES IA GÉNÉRATIVES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
La Bibliothèque de Grenade vous propose une conférence-débat sur les IA génératives, avec Stéphanie Messal, anthropologue spécialisée dans les usages numériques, pour les ados-adultes.
Cette conférence-débat vous est proposée dans le cadre de l’exposition Pris dans la toile, impact numérique , prêtée par la Médiathèque Départementale jusqu’au 25 Février.
Lors de cette conférence-débat, un rappel historique sera fait sur les origines des intelligences artificielles. Seront évoqués le fonctionnement et les usages des IA génératives aujourd’hui. Enfin, le débat pourra aborder les transformations sociétales importantes à venir du fait de l’utilisation des IA. 0 .
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 bibliotheque@grenade-mairie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Grenada Library invites you to a conference-debate on generative AI, with Stéphanie Messal, an anthropologist specializing in digital uses, for teenagers and adults.
L’événement CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LES IA GÉNÉRATIVES Grenade a été mis à jour le 2026-01-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE