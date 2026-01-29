CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LES IA GÉNÉRATIVES Grenade

CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LES IA GÉNÉRATIVES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade Haute-Garonne

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

La Bibliothèque de Grenade vous propose une conférence-débat sur les IA génératives, avec Stéphanie Messal, anthropologue spécialisée dans les usages numériques, pour les ados-adultes.

Cette conférence-débat vous est proposée dans le cadre de l’exposition Pris dans la toile, impact numérique , prêtée par la Médiathèque Départementale jusqu’au 25 Février.

Lors de cette conférence-débat, un rappel historique sera fait sur les origines des intelligences artificielles. Seront évoqués le fonctionnement et les usages des IA génératives aujourd’hui. Enfin, le débat pourra aborder les transformations sociétales importantes à venir du fait de l’utilisation des IA. 0 .

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 bibliotheque@grenade-mairie.fr

The Grenada Library invites you to a conference-debate on generative AI, with Stéphanie Messal, an anthropologist specializing in digital uses, for teenagers and adults.

