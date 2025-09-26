Conférence-débat sur les lobbys au sein de l’UE Salle Teilhard Gif-sur-Yvette
Conférence-débat sur les lobbys au sein de l’UE Salle Teilhard Gif-sur-Yvette vendredi 26 septembre 2025.
Conférence-débat sur les lobbys au sein de l’UE
Salle Teilhard 13 rue Amodru Gif-sur-Yvette Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-26 22:00:00
Date(s) :
2025-09-26
Le conférencier Yves de Lespinay, venant de Bruxelles, Vice-Président de la SEAP, portera témoignage sur les lobbys au sein de l’Union Européenne.
.
Salle Teilhard 13 rue Amodru Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France +33 6 33 03 50 09 jacq.auge@orange.fr
English :
Guest speaker Yves de Lespinay, from Brussels and Vice-President of SEAP, will talk about lobbies within the European Union.
German :
Der Redner Yves de Lespinay aus Brüssel, Vizepräsident der SEAP, wird über Lobbys in der Europäischen Union berichten.
Italiano :
Il relatore Yves de Lespinay, di Bruxelles e vicepresidente del SEAP, parlerà delle lobby all’interno dell’Unione europea.
Espanol :
El ponente Yves de Lespinay, de Bruselas y Vicepresidente de la SEAP, hablará de los lobbies en la Unión Europea.
L’événement Conférence-débat sur les lobbys au sein de l’UE Gif-sur-Yvette a été mis à jour le 2025-09-16 par Destination Paris-Saclay