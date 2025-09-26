Conférence-débat sur les lobbys au sein de l’UE Salle Teilhard Gif-sur-Yvette

Salle Teilhard 13 rue Amodru Gif-sur-Yvette Essonne

Le conférencier Yves de Lespinay, venant de Bruxelles, Vice-Président de la SEAP, portera témoignage sur les lobbys au sein de l’Union Européenne.

Salle Teilhard 13 rue Amodru Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France +33 6 33 03 50 09 jacq.auge@orange.fr

English :

Guest speaker Yves de Lespinay, from Brussels and Vice-President of SEAP, will talk about lobbies within the European Union.

German :

Der Redner Yves de Lespinay aus Brüssel, Vizepräsident der SEAP, wird über Lobbys in der Europäischen Union berichten.

Italiano :

Il relatore Yves de Lespinay, di Bruxelles e vicepresidente del SEAP, parlerà delle lobby all’interno dell’Unione europea.

Espanol :

El ponente Yves de Lespinay, de Bruselas y Vicepresidente de la SEAP, hablará de los lobbies en la Unión Europea.

