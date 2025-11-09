Conférence-débat sur l’histoire de l’extrême-droite en Bretagne depuis 1945 Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 9 novembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Animé par François Prigent, historien, président du groupe Ouest-Bretagne de la Société française d’histoire politique (SFHPo)

Comment définir l’extrême-droite ? Quelles sont les caractéristiques de cette culture politique ? Quelles ont été les évolutions de cette famille politique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Pourquoi le FN, fondé en 1972, a-t-il eu plus de difficultés à s’implanter en Bretagne que dans d’autres régions françaises ? Quelles sont les différences, en termes de cultures politiques, entre le parti de Jean-Marie Le Pen et celui de Marine Le Pen ? Quelles sont les mutations contemporaines du RN en Bretagne, notamment depuis le 21 avril 2002 ? Rennes est-elle vraiment la ville la moins RN de France ? L’extrême-droite est-elle un objet d’histoire comme les autres ?

Autant de questions qui seront évoquées dans la conférence-débat sur l’histoire de l’extrême-droite en Bretagne depuis 1945 avec François Prigent, historien, président du groupe Ouest-Bretagne de la Société française d’histoire politique (SFHPo)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-09T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-09T18:00:00.000+01:00

1

https://bio.site/cafegallets

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine