Conférence-Débat sur l’Intelligence artificielle Salle des fêtes Lorry-Mardigny

Conférence-Débat sur l’Intelligence artificielle

Salle des fêtes 2 rue des Sources Lorry-Mardigny Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’IA sans jamais oser le demander.

Avec Samuel Nowakowski, chercheur en informatique. Une soirée Sciences Avec et Pour la Société Université de Lorraine Metz.

L’intelligence artificielle, depuis quelques années, s’invite dans presque tous les aspects de nos vies et semble nous promettre un avenir radieux ! Mais en réalité, il existe plusieurs intelligences artificielles. Et si on démêlait tout ça en discutant avec Samuel Nowakowski, spécialiste de l’IA au Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications Loria (CNRS-Univ. Lorraine).Tout public

0 .

Salle des fêtes 2 rue des Sources Lorry-Mardigny 57420 Moselle Grand Est +33 6 47 33 29 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Everything you always wanted to know about AI but were afraid to ask.

With Samuel Nowakowski, computer science researcher. An evening of Science With and For Society ? University of Lorraine ? Metz.

Artificial intelligence has been invading almost every aspect of our lives in recent years, and seems to promise us a bright future! But in reality, there are many different kinds of artificial intelligence. Let’s untangle all this with Samuel Nowakowski, AI specialist at the Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications? Loria (CNRS-Univ. Lorraine).

L’événement Conférence-Débat sur l’Intelligence artificielle Lorry-Mardigny a été mis à jour le 2026-03-14 par AGENCE INSPIRE METZ