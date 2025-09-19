Conférence débat – Ti Kozé : LOLO (ti boutik) é Kaz kréyol 44 rue Julien LAMEGO. Place du Marché 97111 MORNE-A-L’EAU Morne-à-l’Eau

20 places

Début : 2025-09-19T23:00:00 – 2025-09-19T23:30:00

Fin : 2025-09-20T00:30:00 – 2025-09-20T01:00:00

Le Lolo et la Case créole

Comment et pourquoi une chambre de la case créole devient boutique.

Structure et histoire

Echanges et lecture d’extraits d’ouvrages

RDV place du marché

44 rue Julien LAMEGO. Place du Marché 97111 MORNE-A-L’EAU 44 rue Julien LAMEGO 97111 Morne-à-l’Eau 97111 Guadeloupe Guadeloupe 0590856399 https://lolopeyi.com https://lolopeyi.com C’est une épicerie fine créole et espace de culture, positionnée en centre-ville dans une cour, près du marché.

Conférence débat autour de la Kaz kréyol

