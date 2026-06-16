Conférence/Débat Tout savoir sur le rire Salle des fêtes Grugny mardi 16 juin 2026.

Grugny

Conférence/Débat Tout savoir sur le rire

Salle des fêtes 645 Route de l’Établissement Grugny Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Mardi prochain, Céline Seraffin du Yoga du Rire du 76 animera une conférence/Débat sur les bienfaits du rire.

Evènement gratuit et ouvert à tous !

Un verre de l’amitié sera offert par la mairie de Grugny après la conférence. .

Salle des fêtes 645 Route de l’Établissement Grugny 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 01 70 41

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English : Conférence/Débat Tout savoir sur le rire

L’événement Conférence/Débat Tout savoir sur le rire Grugny a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin