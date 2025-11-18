Conférence-débat Travail et parentalité : quels liens ? Maison des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 18:30 – 20:30

Qui a dit qu’on laissait le boulot à la porte de la maison ? Un détour par la psychologie du travail pour s’intéresser à ce que notre travail peut impliquer sur notre façon d’être parent.Et si la psychologie du travail nous aidait aussi à regarder autrement notre manière d’être parent ? Conférence-débat présentée par Caroline Floch-Brenaud, psychologue du travail & intervenante en soutien à la parentalité – Dialogue et coopération Dans le cadre de la Semaine de la parentalité – Nantes sud « Explorer ensemble la parentalité, sous toutes ses formes » du 17 au 25 novembre 2025 organisée par la Ville de Nantes et coordonnée par l’association Le Lieu Utile Grignotage partagé sur place

Maison des Confluences Nantes 44202

