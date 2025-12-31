Conférence-débat Un exemple de mécénat sous le règne de Louis XV, portrait d’Ange Laurent de La Live de Jully Saint-Quentin

Conférence-débat Un exemple de mécénat sous le règne de Louis XV, portrait d’Ange Laurent de La Live de Jully

Le musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer vous invite à participer le vendredi 6 février 2026 à 18h à une conférence débat autour du portrait d’Ange Laurent de La Live de Jully.

Marie-Laure de Rochebrune, anciennement conservateur au musée du Louvre et conservateur général au château de Versailles, spécialiste des objets d’art et commissaire de plusieurs expositions, nous fait l’honneur d’animer une conférence intitulée Un exemple de mécénat sous le règne de Louis XV portrait d’Ange Laurent de La Live de Jully .

Une rencontre tout public qui sera également l’occasion pour l’intervenante de présenter l’ouvrage qu’elle a dirigé Ange Laurent de La Live de Jully , un grand amateur à l’époque des lumières. Un livre publié en novembre 2024 aux éditions Liénart dans lequel figurent deux pastels, portraits du couple La Live de Jully et une gravure du même amateur d’art issus des collections du musée.

Une conférence qui prend tout son sens au regard de la collection du 18e du musée et des pastels !

Retrouvez en boutique le livre de référence sur le collectionneur et mécène du 18e siècle et profitez de la conférence pour le faire dédicacer.

Gratuit et sans réservation.

Contact infos 03 23 06 93 98

English :

The Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer invites you to take part in a conference-debate on Friday February 6, 2026 at 6pm, focusing on the portrait of Ange Laurent de La Live de Jully.

Marie-Laure de Rochebrune, former curator at the Musée du Louvre and general curator at the Château de Versailles, specialist in objets d?art and curator of several exhibitions, is honoring us with a lecture entitled Un exemple de mécénat sous le règne de Louis XV portrait d?Ange Laurent de La Live de Jully .

This public event will also provide an opportunity for the speaker to present the book she edited, Ange Laurent de La Live de Jully , un grand amateur à l?époque des lumières. The book, published in November 2024 by Editions Liénart, includes two pastel portraits of the La Live de Jully couple and an engraving by the same art lover from the museum’s collections.

A lecture that makes perfect sense in the light of the museum’s 18th-century collection and pastels!

The reference book on the 18th-century collector and patron of the arts is available in the store, and can be signed during the lecture.

Free, no reservation required.

Contact info: 03 23 06 93 98

