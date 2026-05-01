Conférence débat Une vertigineuse remontée dans le temps Centre lune-soleil Plazac

Plazac

Conférence débat Une vertigineuse remontée dans le temps

Centre lune-soleil 260 route du moulin du peuch Plazac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

19h30. Une vision de l’histoire de l’humanité telle que vous l’entendrez rarement. Sans réservation. Participation 10€

Une histoire qui débute par une évocation de l’Égypte ancienne.

C’est là que Marie GHANDIA a rencontré les Veilleurs , gardiens de la transmission orale, qui l’initièrent à l’histoire non-écrite et la guidèrent vers les lieux, vestiges, documents et personnes sur lesquels elle a appuyé ses recherches.

Au-delà de l’Egypte, elle remonte le fil du temps jusqu’aux époques les plus reculées.

Que s’est-il passé avant la préhistoire ? Nous découvrons comment et pourquoi le peuple des mégalithes a laissé des traces un peu partout sur la planète …

Un fabuleux voyage, qui décoiffe assurément…mais qui rend aussi sereins et confiants sur le devenir de l’humanité.

Sans réservation .

Centre lune-soleil 260 route du moulin du peuch Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 32 44 76

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English : Conférence débat Une vertigineuse remontée dans le temps

19h30. A vision of human history as you will rarely hear it. No reservation required. Admission: 10?

L’événement Conférence débat Une vertigineuse remontée dans le temps Plazac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère