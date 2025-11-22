Conférence-Débat Villefranche-de-Panat

Conférence-Débat

Avenue des Artisans Villefranche-de-Panat Aveyron

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

20h00 Salle Multimédia (face à la salle des fêtes). Conférence débat Famille en équilibre, nourrir sa famille pour répondre à ses besoins animé par Marie-Christine MANUEL psychologue clinicienne, thérapeute. Entrée libre. Infos au 0565464653.

Familles Rurales Alrance Villefranche-de-Panat a le plaisir de vous inviter à une soirée inédite autour du thème de l’équilibre familial.

Cette conférence-débat sera animée par Marie-Christine Manuel, psychologue clinicienne, thérapeute de couple et de famille, et formatrice.

Un moment convivial et enrichissant pour réfléchir ensemble à

la communication dans la famille,

les besoins de chacun au quotidien,

les relations entre parents, beaux-parents, co-parents, enfants, grands-parents…

Une soirée ouverte à toutes et tous — familles, professionnels, curieux — pour échanger, s’inspirer et repartir avec des pistes concrètes pour mieux vivre ensemble. .

Avenue des Artisans Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie

English :

8:00 pm Salle Multimédia (opposite the salle des fêtes). Conference debate Famille en équilibre, nourrir sa famille pour répondre à ses besoins led by Marie-Christine MANUEL clinical psychologist, therapist. Free admission. Information at 0565464653.

German :

20:00 Uhr Multimediaraum (gegenüber dem Festsaal). Vortrag Debatte Familie im Gleichgewicht, die Familie ernähren, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden , moderiert von Marie-Christine MANUEL, klinische Psychologin, Therapeutin. Der Eintritt ist frei. Infos unter 0565464653.

Italiano :

20.00 Salle Multimédia (di fronte al municipio). Conferenza dibattito Famille en équilibre, nourrir sa famille pour répondre à ses besoins condotta da Marie-Christine MANUEL psicologa clinica, terapeuta. Ingresso libero. Informazioni su 0565464653.

Espanol :

20.00 h Sala Multimédia (frente a la sala de fiestas). Conferencia-debate Famille en équilibre, nourrir sa famille pour répondre à ses besoins a cargo de Marie-Christine MANUEL psicóloga clínica, terapeuta. Entrada gratuita. Información en 0565464653.

