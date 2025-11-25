Conférence-débat : Violences faites aux femmes en situation de vulnérabilité Hotel de Ville Paris

Cette rencontre vise à sensibiliser les professionnels du champ social et médico-social aux réalités de ces violences, en particulier sexuelles, et à souligner l’importance de la prévention ainsi que de l’accompagnement des victimes.

Public attendu :

Professionnels des ESMS PA et PH

Associations accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap vulnérables

Maisons des solidarités (MdS)

Associations œuvrant auprès des femmes victimes de violences

Programme

14h00 – Accueil

14h15 – Propos introductifs

Véronique Levieux, adjointe à la Maire chargée des séniors et des solidarités intergénérationnelles

Hélène Bidard, adjointe à la maire chargée de l’égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l’éducation populaire

Nicolas Nordman, adjoint à la Maire en charge de la prévention, de l’aide aux victimes, de la sécurité et de la police municipale

14h30 – État des connaissances sur les violences faites aux femmes âgées et en situation de handicap

Amandine Bineau, chargée de projet – Observatoire parisien des violences faites aux femmes

Julie Vella, directrice, et Lucie Richard, chargée de projet « Femmes âgées victimes de violences » – CIDFF 75

Marie Rabatel, experte violences et handicap, présidente de l’Association Francophone de Femmes Autistes, membre expert du Comité Interministériel du Handicap

15h15 – Échanges

15h30 – Pause

15h45 – Prévention et lutte contre les violences faites aux femmes vulnérables : exemples d’actions et ressources existantes

Charlotte Bacon, écoutante professionnelle – ligne « Écoute Violences Femmes Handicapées » (EVFH), association FDFA

Benjamin Vouhé, chef de projet « Handigyneco » – suivi gynécologique et prévention pour les femmes en situation de handicap

Carole Geneste, conseillère technique – Pôle seniors, adultes vulnérables, gestion de crise et violences conjugales, Direction des solidarités, Ville de Paris

Dorothée Lamarche, responsable de la mission parisienne de lutte contre les maltraitances envers les adultes vulnérables, Direction des solidarités, Ville de Paris

Un représentant de la Préfecture de police de Paris (sous réserve) – dispositif de dépôt de plainte au domicile pour les majeurs vulnérables

16h30 – Échanges et clôture

Dans le cadre de la semaine « Paris protège » et à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, la direction des Solidarités de la Ville de Paris organise autour des violences subies par les femmes âgées et les femmes en situation de handicap.

Le mardi 25 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

La conférence se tiendra dans la salle du Conseil de Paris

Public adultes.

Hotel de Ville 3 rue Lobau 75004 Paris

