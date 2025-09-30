Conférence décalée De la morue cartographie 6 Pradines
Pradines Lot
2026-04-11 20:30:00
Avec cette conférence, le géographe et comédien Frédéric Ferrer part à la recherche de la morue menacée par la pollution et la surpêche. Comment la faire revenir ? C’est la question à laquelle il tente de répondre après avoir effectué une résidence de recherche sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. .
English :
In this lecture, geographer and actor Frédéric Ferrer goes in search of the cod, threatened by pollution and overfishing
German :
Mit diesem Vortrag begibt sich der Geograph und Schauspieler Frédéric Ferrer auf die Suche nach dem durch Umweltverschmutzung und Überfischung bedrohten Kabeljau
Italiano :
In questa conferenza, il geografo e comico Frédéric Ferrer va alla ricerca del merluzzo, minacciato dall’inquinamento e dalla pesca eccessiva
Espanol :
En esta conferencia, el geógrafo y humorista Frédéric Ferrer va en busca del bacalao, amenazado por la contaminación y la sobrepesca
