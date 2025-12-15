Conférence décalée « Les dessous de la littérature Jeunesse » Samedi 24 janvier 2026, 11h00 médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Sur inscription

Suivez deux bibliothécaires en pleine discussion autour de la littérature Jeunesse.

Entre conférence décalée et spectacle d’humour, posez un nouveau regard, drôle, absurde ou surprenant, sur les livres jeunesse. A savourer avec beaucoup de second degré !

médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin 205 bis, rue Faubourg de Roubaix Lille 59110

Une rencontre pleine d’humour autour de la littérature Jeunesse…strictement réservée aux adultes !

