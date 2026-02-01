Conférence Décodez votre prénom grâce à la psychogénéalogie Salle des Fêtes le Mille Clubs Volmerange-les-Mines

Conférence Décodez votre prénom grâce à la psychogénéalogie

Salle des Fêtes le Mille Clubs 11 Rue des Écoles Volmerange-les-Mines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Décodez votre prénom grâce à la psychogénéalogie !

Conférence animée par Philippe HEYMES. Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place. Un évènement d’ACTE (Art Culture Transmission Echanges)Tout public

0 .

Salle des Fêtes le Mille Clubs 11 Rue des Écoles Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 68 85 mairie@volmerangelesmines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Decode your first name with psychogenealogy!

Lecture by Philippe HEYMES. Free admission. Refreshments and snacks on site. An event of ACTE (Art Culture Transmission Echanges)

L’événement Conférence Décodez votre prénom grâce à la psychogénéalogie Volmerange-les-Mines a été mis à jour le 2026-02-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS