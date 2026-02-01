Conférence Décodez votre prénom grâce à la psychogénéalogie Salle des Fêtes le Mille Clubs Volmerange-les-Mines
Conférence Décodez votre prénom grâce à la psychogénéalogie Salle des Fêtes le Mille Clubs Volmerange-les-Mines vendredi 27 février 2026.
Conférence Décodez votre prénom grâce à la psychogénéalogie
Salle des Fêtes le Mille Clubs 11 Rue des Écoles Volmerange-les-Mines Moselle
Décodez votre prénom grâce à la psychogénéalogie !
Conférence animée par Philippe HEYMES. Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place. Un évènement d’ACTE (Art Culture Transmission Echanges)Tout public
Salle des Fêtes le Mille Clubs 11 Rue des Écoles Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 68 85 mairie@volmerangelesmines.fr
English :
Decode your first name with psychogenealogy!
Lecture by Philippe HEYMES. Free admission. Refreshments and snacks on site. An event of ACTE (Art Culture Transmission Echanges)
