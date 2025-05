Conférence – « Déconstruire dit-iels » : l’art contemporain et le défi post-colonial – Amphithéâtre de l’école des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes, 22 mai 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 18:00 –

Gratuit : oui Tout public

Le centre Claude-Cahun, les Anneaux de la mémoire et l’école des Beaux-Arts organisent la conférence « Déconstruire dit-iels, l’art contemporain et le défi post-colonial ».En jeu, la question sur la façon dont l’art permet la déconstruction des systèmes de domination. Avec la photographe brésilienne Val Souza, l’artiste franco-angolais Gombo et le commissaire-responsable de la photographie contemporaine à l’Institut Moreira Salles à São Paulo, Thyago Nogueira.Le 22 mai à 18 h, dans l’amphithéâtre de l’école des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire.

Amphithéâtre de l’école des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44276

https://metropole.nantes.fr/actualites/2025/culture-patrimoine-loisirs/saison-nantes-bresil