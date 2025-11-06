Conférence Découverte de l’intelligence artificielle Maison du temps libre Thaon

Conférence Découverte de l’intelligence artificielle

Le 06/11/2025 dans la Maison du temps libre à Thaon , le Conférencier Jean LE PIVER Ancien informaticien, âgé aujourd’hui de 77 ans, il se définit comme technophile. Je travaillais dans les transmissions de données par satellite et je suis toujours les nouveaux développements de technologie, je m’intéresse particulièrement à l’Intelligence artificielle (IA). Tout cela va très vite et n’est pas toujours compréhensible pour le grand public , assure cet habitant de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe qui n’hésite pas à aider les particuliers dans leurs démarches.

Il propose un exposé sur cette nouvelle technologie dont on entend parler tous les jours en abordant l’historique, l’utilisation actuelle, les évolutions possibles sans oublier les problèmes de société posés par l’Intelligence artificielle notamment pour des professions comme les enseignants, les interprètes et bien d’autres.

Il s’agira surtout de répondre aux questions pour donner des éléments concrets afin que chacun puisse se faire une opinion sur la base d’une meilleure connaissance de cet outil, de ses avantages et de ses dangers , précise-t-il. .

English :

On 06/11/2025 at the Maison du temps libre in Thaon, guest speaker Jean LE PIVER is a former computer scientist, now 77, who describes himself as a technophile.

German :

Am 06.11.2025 im Maison du temps libre in Thaon , der Conferencier Jean LE PIVER Ehemaliger Informatiker, heute 77 Jahre alt, bezeichnet er sich selbst als technophil.

Italiano :

Il 06/11/2025 alla Maison du temps libre di Thaon, l’ospite Jean LE PIVER è un ex informatico di 77 anni che si definisce tecnofilo.

Espanol :

El 06/11/2025, en la Maison du temps libre de Thaon, Jean LE PIVER, antiguo informático de 77 años, se define como tecnófilo.

