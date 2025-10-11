Conférence Découverte de l’Intelligence Artificielle Salle des fêtes de Vernègues Vernègues

Samedi 11 octobre 2025 de 10h à 12h30. Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues Bouches-du-Rhône

Venez explorer les enjeux, les usages et les secrets de l’IA lors d’une matinée captivante !

Au programme de cette conférence animée par Romain Lambert (Consultant IA & Créateur digital)

– Décryptage express de l’IA

– Cas concrets au travail et dans la vie privée

– Echanges avec le public



Café et viennoiseries à partir de 9h15 ;-) .

Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07

English :

Join us to explore the challenges, uses and secrets of AI !

German :

Erkunden Sie an einem spannenden Vormittag die Herausforderungen, die Nutzung und die Geheimnisse der KI!

Italiano :

Venite ad esplorare le sfide, gli usi e i segreti dell’IA nel corso di un’avvincente mattinata!

Espanol :

Venga a explorar los retos, usos y secretos de la IA durante una mañana cautivadora

