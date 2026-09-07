Conférence « Découverte du manga français et japonais », Médiathèque de Bressols, Bressols

Informations pratiques

Conférence « Découverte du manga français et japonais » Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de Bressols Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Conférence « Découverte du Manga français et japonais »

Entrée libre

Médiathèque de Bressols impasse des écoles, 82710 Bressols Bressols 82710 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563280843 https://bressols.bibenligne.fr

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