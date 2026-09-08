Conférence « Découverte du manga français et japonais », Médiathèque de Mirabel, Mirabel

Informations pratiques

Conférence « Découverte du manga français et japonais » Samedi 3 octobre, 10h00, 16h00 Médiathèque de Mirabel Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Conférence « Découverte du Manga français et japonais »

Entrée libre

Médiathèque de Mirabel 8 place de la mairie, 82440 Mirabel Mirabel 82440 Tarn-et-Garonne Occitanie 0960534300 https://mediatheques.quercycaussadais.fr/mediatheque-de-mirabel

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