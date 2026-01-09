Conférence Découverte du système RECCO comprendre la recherche en avalanche Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Conférence Découverte du système RECCO comprendre la recherche en avalanche

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20 20:00:00

2026-02-20

En partenariat avec RECCO.

Découvrez les techniques de secours en avalanche grâce au système Recco, utilisé par les équipes de secours en montagne en France et à l’international.

Au programme fonctionnement du détecteur, rôle des réflecteurs intégrés aux équipements, limites et usages du système, et complémentarité avec les autres outils (DVA, chiens, sondage…). Une démonstration du matériel sera proposée.

Un atelier pour mieux comprendre les opérations de secours, renforcer sa culture sécurité et adopter les bons réflexes en terrain enneigé.

.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

In partnership with RECCO.

Discover avalanche rescue techniques using the Recco system, used by mountain rescue teams in France and abroad.

On the program: how the detector works, the role of the reflectors integrated into the equipment, the limits and uses of the system, and how it complements other tools (avalanche transceivers, dogs, sounding, etc.). A demonstration of the equipment will also be offered.

A workshop to help you better understand rescue operations, reinforce your safety culture and adopt the right reflexes in snow-covered terrain.

