Conférence-découverte par Emmanuel Moureau : « Des Flandres au Quercy… autour des tapisseries et tableaux de la collégiale » Collégiale Saint-Martin Montpezat-de-Quercy

Conférence-découverte par Emmanuel Moureau : « Des Flandres au Quercy… autour des tapisseries et tableaux de la collégiale » Collégiale Saint-Martin Montpezat-de-Quercy samedi 20 septembre 2025.

Conférence-découverte par Emmanuel Moureau : « Des Flandres au Quercy… autour des tapisseries et tableaux de la collégiale » Samedi 20 septembre, 15h00 Collégiale Saint-Martin Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

️ Conférence-découverte par Emmanuel Moureau

« Des Flandres au Quercy… autour des tapisseries et tableaux de la collégiale »

Rendez-vous à 15h à la collégiale Saint-Martin

Partez à la découverte de la richesse artistique de la collégiale Saint-Martin à travers les tapisseries et tableaux qui en ornent les murs. Emmanuel Moureau vous dévoilera les secrets de ces œuvres venues des Flandres jusqu’au cœur du Quercy. Une plongée passionnante dans l’histoire de l’art et du patrimoine local !

Collégiale Saint-Martin Rue du collège, 82270 Montpezat-de-Quercy Montpezat-de-Quercy 82270 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 02 05 55 https://www.tourisme-quercy-caussadais.fr Le cardinal Pierre des Prés, issu des seigneurs de Montpezat, voulut disposer d’une église funéraire pour reposer à sa mort dans son village natal. Il fit bâtir ce remarquable témoin de l’architecture gothique méridionale. Desservie par un collège de 15 chanoines logés dans les maisons en pans de bois, l’église collégiale était aussi paroissiale. Un riche mobilier subsiste, vestige des trésors accumulés depuis le Moyen Âge grâce aux legs du cardinal des Prés, dont le beau gisant de marbre perpétue le souvenir.

Cet édifice de style gothique abrite aussi des tapisseries flamandes d’exception classées au titre des Monuments historiques. Les quinze tableaux rassemblés en cinq panneaux racontent la vie et la légende de saint Martin de Tours. Tissées pour l’église vers 1519-1524 et restaurées en 2016, elles constituent un joyau à découvrir absolument.

️ Conférence-découverte par Emmanuel Moureau

© Claire Wolff