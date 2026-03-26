Conférence Découvertes archéologiques sur le territoire istréen CEC Les Heures Claires Istres
Conférence Découvertes archéologiques sur le territoire istréen CEC Les Heures Claires Istres jeudi 23 avril 2026.
Conférence Découvertes archéologiques sur le territoire istréen
Jeudi 23 avril 2026 à partir de 18h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Conférence autour des recherches archéologiques menées à Istres, de l’âge du Bronze à l’époque moderne, avec plusieurs interventions de spécialistes de l’INRAP.
Cette conférence propose un éclairage sur l’histoire du territoire d’Istres à travers plusieurs interventions de chercheurs de l’INRAP.
Seront abordés l’évolution du quartier des Carmes de la période médiévale à l’époque moderne, les découvertes liées à la fouille du boulevard Frédéric Mistral (voies romaines et faubourg médiéval), ainsi que les occupations anciennes du site de Rassuen et des abords du Castellan, de la fin de l’âge du Bronze aux périodes protohistorique et antique.
Conférence organisée par la Division Patrimoine culturel de la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE .
CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 69 36 38 patrimoine.culturel@ampmetropole.fr
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English :
Conference on archaeological research in Istres, from the Bronze Age to the modern era, with contributions from INRAP specialists.
L’événement Conférence Découvertes archéologiques sur le territoire istréen Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres
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