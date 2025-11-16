CONFERENCE DECOUVERTES DE L’ÂGE DU BRONZE A SAINT-MORE Saint-Moré

CONFERENCE DECOUVERTES DE L’ÂGE DU BRONZE A SAINT-MORE

Salle des Fêtes de Saint-Moré Saint-Moré Yonne

Gratuit

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16 16:00:00

2025-11-16

Nouvelles découvertes de l’âge du Bronze à Saint-Moré (Yonne)

Une conférence archéologique organisée par l’association Cora Patrimoine et menée par M. Claude Mordant, Professeur émérite à l’Université de Bourgogne-Europe, spécialiste de l’âge du Bronze.

Dimanche 16 novembre 2025 à 14h30 à la salle des fêtes de Saint Moré.

Entrée libre.

L’âge du Bronze (2300-800 avant J.-C.) marque la généralisation de l’usage du métal par les sociétés européennes. Cet alliage de cuivre et d’étain suppose pour sa réalisation des échanges multiples avec une circulation accrue des matériaux indispensables, des lingots de cuivre et de l’étain. Ce métal est employé pour la réalisation d’armes, d’outils de parures et sa rareté conduit à une pratique systématique de recyclage par refontes successives pour produire de nouveaux objets.

L’âge du Bronze est connu au travers de la fouille de sépultures, des habitats (le Camp de Cora a probablement été l’un d’entre eux) mais aussi de dépôts d’objets regroupés et enterrés. Ces cachettes volontaires constituent la source de documentation la plus riche pour connaître la production bronzière de ces périodes.

L’un de ces dépôts a récemment été découvert à Saint-Moré , il date de 1200 avant notre ère et sa présentation permettra de revenir sur cette particularité des sites de l’âge du Bronze. La vallée de la Cure a déjà livré plusieurs dépôts de bronzes comme les deux de Sermizelles datés vers 1400 av. J.-C. ou celui Arcy-sur-Cure (850 av. J.-C.) ; ces trois ensembles sont en exposition au Musée de l’Avallonnais.

Cette conférence est menée en collaboration avec le Musée de l’Avallonnais Jean Després et la commune de Saint-Moré. .

Salle des Fêtes de Saint-Moré Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 72 84 79 assocora89@gmail.com

