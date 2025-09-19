Conférence : découvrez l’histoire de Colomiers Mémothèque populaire Colomiers

Conférence : découvrez l'histoire de Colomiers Vendredi 19 septembre, 19h00 Mémothèque populaire Haute-Garonne

Gratuit.

️ Découverte historique de Colomiers

Conférence proposée par la Société d’archéologie et d’histoire locale de Colomiers

Créée en 1975 par Henri Molina, la Société d’archéologie et d’histoire locale mène depuis près de 50 ans un travail de recherche, d’édition et de transmission autour du passé de Colomiers.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, elle vous propose une conférence retraçant l’évolution étonnante de cette ancienne commune rurale, devenue en quelques décennies une ville de 40 000 habitants.

Un voyage passionnant à travers l’histoire d’un territoire en pleine transformation.

Plus d’informations : Société d’Archéologie et d’Histoire Locale de Colomiers

Mémothèque populaire Allée de l'Ormeau, 31770 Colomiers Colomiers 31770 La Naspe Haute-Garonne Occitanie https://www.ville-colomiers.fr/1/mon-quotidien/espace-citoyens/memotheque-populaire Située au cœur du quartier des Fenassiers, la Mémothèque populaire se définit comme un espace citoyen, partagé et ouvert à tous les habitants. Ce tiers-lieux accueille des initiatives locales culturelles et citoyennes pour créer du lien et faire vivre la mémoire de ce quartier rénové, de son histoire et celle de la Ville.

Colomiers à travers les siècles

© Ville de Colomiers