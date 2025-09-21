Conférence découvrez l’histoire fascinante du Général Ruffin, un héros bolbécais de l’armée napoléonienne Hôtel de Ville Bolbec

Hôtel de Ville 9 Square du Général Leclerc Bolbec Seine-Maritime

16:30:00

18:00:00

2025-09-21

Lors de cette conférence, nous vous emmenerons sur les traces de cet homme remarquable, de ses racines bolbécaises jusqu’à sa mort, en passant par ses exploits militaires. La conférence tentera de brosser un portrait complet de cet homme (réseaux de sociabilité, caractères, loisirs) et les liens qu’il a pu entretenir avec les personnes influentes de l’époque. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans le destin tragique mais glorieux du Général Ruffin. .

Hôtel de Ville 9 Square du Général Leclerc Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

