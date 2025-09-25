Conférence Découvrir Albert Maignan Amiens
Cette conférence reviendra sur 40 années de recherche qui permettent aujourd’hui de présenter une exposition complète sur le peintre Albert Maignan.
Par Véronique Alemany, conservatrice générale honoraire du patrimoine, commissaire de l’exposition.
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
English :
This lecture will look back on 40 years of research, which have enabled us to present a comprehensive exhibition on the painter Albert Maignan.
By Véronique Alemany, Honorary General Curator of Heritage, curator of the exhibition.
Reservations required. Subject to availability
German :
Diese Konferenz wird auf 40 Jahre Forschung zurückblicken, die es heute ermöglichen, eine umfassende Ausstellung über den Maler Albert Maignan zu präsentieren.
Von Véronique Alemany, ehrenamtliche Generalkonservatorin für Kulturerbe und Kuratorin der Ausstellung.
Nur mit vorheriger Reservierung. Im Rahmen der verfügbaren Plätze
Italiano :
Questa conferenza ripercorre 40 anni di ricerche che hanno permesso di presentare una mostra completa sul pittore Albert Maignan.
A cura di Véronique Alemany, Curatore Generale Onorario del Patrimonio, curatrice della mostra.
È necessaria la prenotazione. Soggetto a disponibilità
Espanol :
Esta conferencia repasará 40 años de investigación que han permitido presentar hoy una exposición completa sobre el pintor Albert Maignan.
A cargo de Véronique Alemany, conservadora general honoraria del Patrimonio, comisaria de la exposición.
Reserva previa. Sujeto a disponibilidad
