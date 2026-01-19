Conférence Découvrir Gustave Flaubert aux travers des archives familiales Caumont centre d’art Aix-en-Provence

Conférence Découvrir Gustave Flaubert aux travers des archives familiales

Samedi 21 février 2026 de 10h à 11h15. Caumont centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 11:15:00

Date(s) :

2026-02-21

Conférence présentée par Stéphanie Chardeau-Botteri

La conférence vous plonge au cœur du XIX° siècle, retraçant la vie de l’artiste à travers l’histoire de l’impressionnisme. Elle évoque toutes les différentes casquettes de Gustave Caillebotte grand peintre, mécène des impressionnistes, collectionneur éclairé, navigateur hors pair, philatéliste, grand horticulteur et provocateur par son legs. Cette conférence, basée sur les archives familiales, vous fera comprendre pourquoi Caillebotte, si connu à son époque, est devenu, au fil du temps, un impressionniste inconnu. .

Caumont centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 70 01

English :

Conference presented by Stéphanie Chardeau-Botteri

